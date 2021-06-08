Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Emre Akbaba ile nikah tazeleyecek (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile nikah tazeleyecek (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. ve ile sözleşme yenileyen sarı kırmızılı takım, ve ile de sözleşme uzatacak. Ayrıca transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, ve Alpaslan Öztürk ile ön protokol imzaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 14:39
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Emre Akbaba ile nikah tazeleyecek (GS spor haberi)

'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi.

Muslera ve 'dan sonra ve 'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, ve Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı.

Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, , , ve 'ın yanı sıra , , Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

2018- 19 sezonu başında 4 milyon Euro'ya alınan Emre Akbaba, her sezon için 1 milyon 750 bin Euro kazandı.

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