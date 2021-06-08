Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
ALPASLAN ÖZTÜRK
Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.
AYTAÇ KARA
Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.