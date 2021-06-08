Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

HANNIBAL MEJBRI Galatasaray, Manchester United'ın genç takımında oynayan Hanninal Mejbri ile ilgileniyor. Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu.

SERGIO RAMOS Real Madrid ile anlaşamayan Sergio Ramos, PSG ve Manchester City ile transfer görüşmesi yaptı. Ramos'un ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyor. Deneyimli yıldız gelen teklifleri değerlendirecek.