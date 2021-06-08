Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Angelo Di Livio'dan Fatih Terim sözleri! "Olağanüstü bir şahsiyet"

Son dakika spor haberleri: 'dan sözleri! "Olağanüstü bir şahsiyet"

'nın eski futbolcularından , 'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan 'e övgüler yağdırdı. Terim'in öğrencisi olduğu için çok şanslı olduğunu belirten Di Livio, "Fiorentina'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 18:49
Son dakika spor haberleri: Angelo Di Livio'dan Fatih Terim sözleri! "Olağanüstü bir şahsiyet"

'nın eski yıldızlarından , eski hocası hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

öncesi 'a röportaj veren eski İtalyan futbolcu, Terim'le çalıştığı için çok şanslı olduğunu belirtip, "'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım. Çok önemli kelimeler sarf ettiğimin farkındayım ama en ufak bir abartı yok. Gerçekten büyük bir adam" dedi.

Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in önemli isimlerinden biri olan Di Livio, ekibiyle 2005 yılında kariyerini noktaladı.

Angelo Di Livio Fiorentina'dan önce , , , , ve 'da forma giymişti.

SON DAKİKA