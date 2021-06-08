Son dakika spor haberleri: Angelo Di Livio'dan Fatih Terim sözleri! "Olağanüstü bir şahsiyet"

İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Angelo Di Livio, eski hocası Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

EURO 2020 öncesi NTV Spor'a röportaj veren eski İtalyan futbolcu, Terim'le çalıştığı için çok şanslı olduğunu belirtip, "Fiorentina'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım. Çok önemli kelimeler sarf ettiğimin farkındayım ama en ufak bir abartı yok. Gerçekten büyük bir adam" dedi.

Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in önemli isimlerinden biri olan Di Livio, Floransa ekibiyle 2005 yılında kariyerini noktaladı.

Angelo Di Livio Fiorentina'dan önce Juventus, Roma, Perugia, Padova, Reggina ve Nocerina'da forma giymişti.