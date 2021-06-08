Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru ve Feghouli yine aynı takımda buluşacak! Galatasaray sonrası...

Henry Onyekuru'yla ilgilenen Olympiakos'un Galatasaray'ın gözden çıkardığı Sofiane Feghouli için de devrede olduğu bildirildi. Yunan Gazzetta Greece'in haberine göre, Olympiakos yöneticileri, Feghouli'nin transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.



Ancak seçim süreci nedeniyle sadece bir ön görüşme yapıldı. 19 Haziran'daki genel kurul sonrasında bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Ayrıca Onyekuru için de ısrarlı olan Yunan kulübünün bu transfer için de somut adımlar atacağı ifade edildi.