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Son dakika transfer haberi: Onyekuru ve Feghouli yine aynı takımda buluşacak! Galatasaray sonrası...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi sona eren 'ya Yunan ekibi 'un talip olduğu bilinirken, bir diğer Aslan 'nin de peşine düştüğü kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Onyekuru ve Feghouli yine aynı takımda buluşacak! Galatasaray sonrası...

'yla ilgilenen 'un 'ın gözden çıkardığı için de devrede olduğu bildirildi. Yunan 'in haberine göre, Olympiakos yöneticileri, Feghouli'nin transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Ancak seçim süreci nedeniyle sadece bir ön görüşme yapıldı. 19 Haziran'daki genel kurul sonrasında bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Ayrıca Onyekuru için de ısrarlı olan Yunan kulübünün bu transfer için de somut adımlar atacağı ifade edildi.

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