Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yine aynı takımda buluşacak! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: ve yine aynı takımda buluşacak! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışamlarına başlayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi sona eren 'ya 'un talip olduğu bilinirken, Yunan ekibinin bir diğer Aslan 'nin de peşine düştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:00
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yine aynı takımda buluşacak! (GS spor haberi)

'yla ilgilenen 'un 'ın gözden çıkardığı için de devrede olduğu bildirildi. Yunan 'in haberine göre, Olympiakos yöneticileri, Feghouli'nin transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Ancak seçim süreci nedeniyle sadece bir ön görüşme yapıldı. 19 Haziran'daki genel kurul sonrasında bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Ayrıca Onyekuru için de ısrarlı olan Yunan kulübünün bu transfer için de somut adımlar atacağı ifade edildi.

SON DAKİKA