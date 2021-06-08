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Son dakika transfer haberi: bombası patlıyor! "Neden olmasın"

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılı kulüpte 1 numaralı transfer adayı olmuş durumda. Başkan adaylarının listesinde bulunan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada, “Ben her şeye açığım. İyi bir teklif gelirse neden olmasın” diye konuştu. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'daki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

'da defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Milan ile sözleşmesi sona eren A Milli takım oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

KONGRE SONUCUNU BEKLİYOR
Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan, taraftarı olduğu takımının ilgisine olumlu dönüş yapmış oldu. Hakan'a Katar'ın zengin kulübü Duhail'den de teklif geldiği Juventus kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ve 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa şampiyonasını beklediği ifade edildi. EURO 2020'nin bitmesiyle Hakan kariyerine nerede ve hangi takımda kararını vermesi beklenirken sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

ÖZTÜRK VE ÖZDEMİR'İN VAATLERİ ARASINDA
Başkan adaylarından Metin Öztürk, 'çilek' transferi sorulması üzerine, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamız isterse kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

Başkan adayı İbrahim Özdemir ise, ", gerçek bir Galatasaraylıdır. Başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

Daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün mutlaka 'da oynamak istiyorum" ifadesini kullanan Hakan'ın yeni rotası İstanbul olacak mı; zaman gösterecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

Geçen sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan , takımına 4 gol, 10 asistlik katkı yapmayı başarmıştı.

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