Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor! "Neden olmasın"

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Milan ile sözleşmesi sona eren A Milli takım oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.

KONGRE SONUCUNU BEKLİYOR

Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan, taraftarı olduğu Galatasaray takımının ilgisine olumlu dönüş yapmış oldu. Hakan'a Katar'ın zengin kulübü Duhail'den de teklif geldiği Juventus kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ve 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa şampiyonasını beklediği ifade edildi. EURO 2020'nin bitmesiyle Hakan kariyerine nerede ve hangi takımda kararını vermesi beklenirken sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor.