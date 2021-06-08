Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Alex Moreno bombası! Anlaşma tamam

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol bek arayışlarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'da mutlu son artık çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Alex Moreno ile her konuda anlaşmaya vardı.

TEMASA GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre İspanyol yıldızın menajeriyle temasa geçen Galatasaray yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifiyle prensip anlaşması sağladı. Betis kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Cimbom 27 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak istiyor. Betis kulübünün bu teklife sıcak baktığı ancak kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda bazı anlaşmazlıkların yaşandığı öğrenildi.

İTALYA'DAN LAXALT İDDİASI

Öte yandan dün İtalyan basınından da Galatasaray için sol bek iddiası geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi Milan'da bulunan Diego Laxalt'ı kiralamak istediği öne sürüldü. Uruguaylı yıldız geçen sezon Celtic formasını giydi.