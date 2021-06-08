Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Alex Moreno bombası! Anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Alex Moreno bombası! Anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da girişimler sıklaştırılmaya başlandı. Saracchi'nin sözleşmesinin bitmesinin ardından arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme forması giyen Alex Moreno gelmişti. Cimbom 27 yaşındaki sol bek ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:42
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Alex Moreno bombası! Anlaşma tamam

'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol bek arayışlarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'da mutlu son artık çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, ekiplerinden 'te forma giyen Alex Moreno ile her konuda anlaşmaya vardı.

TEMASA GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre İspanyol yıldızın menajeriyle temasa geçen Galatasaray yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifiyle prensip anlaşması sağladı. kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Cimbom 27 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak istiyor. Betis kulübünün bu teklife sıcak baktığı ancak kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda bazı anlaşmazlıkların yaşandığı öğrenildi.

İTALYA'DAN LAXALT İDDİASI

Öte yandan dün İtalyan basınından da Galatasaray için sol bek iddiası geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi Milan'da bulunan Diego Laxalt'ı kiralamak istediği öne sürüldü. Uruguaylı yıldız geçen sezon Celtic formasını giydi.

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