Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Mert Çetin transferi için Mourinho'dan onay bekliyor!

Galatasaray transfer komitesi, kısa süre önce Morgan De Sanctis ile görüşüp, Cengiz Ünder'le ilgili bilgi almıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, AS Roma'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda Mert Çetin için de bir görüşme yaptığı öğrenildi.



Sezonu Verona'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, De Sanctis'ten söz aldığı öğrenildi. Mourinho'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi.



Sarı-kırmızılıların, Roma kadar kiralık gittiği Verona kulübünü de ikna etmesi gerekiyor.