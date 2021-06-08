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Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi için 'dan onay bekliyor!

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, gündeme geldi. Daha önce de Galatasaray ile bir dizi transfer görüşmesi yapan Mert Çetin'in sarı kırmızılılara bu kez daha yakın olduğu ifade edildi. Öte yandan Galatasaray, Mert transferi için 'nın hocası 'nun son kararını bekliyor. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 09:06
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Mert Çetin transferi için Mourinho'dan onay bekliyor!

transfer komitesi, kısa süre önce Morgan ile görüşüp, 'le ilgili bilgi almıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, AS 'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda için de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Sezonu 'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, De Sanctis'ten söz aldığı öğrenildi. 'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Roma kadar kiralık gittiği Verona kulübünü de ikna etmesi gerekiyor.

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