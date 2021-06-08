Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray , 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.

Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni: