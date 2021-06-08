Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz kararı! Ayrılıyor derken...

'da son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılarda için yeni karar çıktı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden , 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni:

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla 'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini 'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

4- Mostafa Mohamed, 'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette 'le başlamanın planlarını yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.

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