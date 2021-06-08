Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sürpriz Ryan Babel kararı! Ayrılıyor derken...

Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.
Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray, 56 milyon Euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Feghouli'nin 9 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak.
Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel 'Gönderilecekler listesinde' değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedeni:
1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.
2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.
3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.
4- Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. Falcao ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette Ryan Babel'le başlamanın planlarını yapıyor.
5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.