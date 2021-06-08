Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Alex Moreno hakkında Real Betis Başkan Yardımcısı Lopez Catalan konuştu. İspanyol yönetici, Alex Moreno için henüz istenen teklifin gelmediğini ifade etti.
Catalan, RTV Betis kanalına yaptığı açıklamada oyuncularının Galatasaray ile ilişkilendirilmesine dair yaptığı açıklamada, teknik heyetle yapılan konuşmada Moreno'dan memnun olunduğunu da sözlerine ekledi. İşte o sözler...
"Oyuncularımızla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Betis'in çok iyi bir oyuncu grubu var ve sürekli transfer spekülasyonları çıkması normal. Biz, kulüp yönetimi olarak Alex Moreno'dan çok memnunuz. Teknik direktörümüz ve idari kadromuz, Moreno'nun takımda kalması gerektiğini söylüyor.