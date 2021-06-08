Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

Moreno, bizim gelecek planlarımızda olan bir isim ve sol kanatta Juan Miranda ile Alex Moreno'nun beraber oynamasını istiyoruz. Yönetim ve teknik heyet bu görüşte birleşmiş durumda.

G.SARAY TEKLİF YAPTI MI ?

Şimdiye dek bize 'Haydi, Moreno'yu göndermeyi düşünelim' diyebileceğimiz bir teklif ulaşmadı. Açıkçası, kulübümüze iletilmiş ciddi bir teklif de yok. Ancak unutmamak gerekir ki geçmişte Fabian, Junior, Pau Lopaz gibi oyuncuları satmıştık.