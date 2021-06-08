Haberler Galatasaray Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların gelecek sezon için sol kanatta değerlendirmeyi düşündüğü iddia edilen hakkında Başkan Yardımcısı konuştu. Peki, Galatasaray Alex Moreno için kulübüne teklifte bulundu mu? İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 19:15
Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen hakkında Başkan Yardımcısı konuştu. yönetici, Alex Moreno için henüz istenen teklifin gelmediğini ifade etti.

Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

Catalan, RTV Betis kanalına yaptığı açıklamada oyuncularının ile ilişkilendirilmesine dair yaptığı açıklamada, teknik heyetle yapılan konuşmada Moreno'dan memnun olunduğunu da sözlerine ekledi. İşte o sözler...

Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

"Oyuncularımızla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Betis'in çok iyi bir oyuncu grubu var ve sürekli transfer spekülasyonları çıkması normal. Biz, kulüp yönetimi olarak 'dan çok memnunuz. Teknik direktörümüz ve idari kadromuz, Moreno'nun takımda kalması gerektiğini söylüyor.

Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

Moreno, bizim gelecek planlarımızda olan bir isim ve sol kanatta Juan Miranda ile 'nun beraber oynamasını istiyoruz. Yönetim ve teknik heyet bu görüşte birleşmiş durumda.

Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

G.SARAY TEKLİF YAPTI MI ?
Şimdiye dek bize 'Haydi, Moreno'yu göndermeyi düşünelim' diyebileceğimiz bir teklif ulaşmadı. Açıkçası, kulübümüze iletilmiş ciddi bir teklif de yok. Ancak unutmamak gerekir ki geçmişte Fabian, Junior, Pau Lopaz gibi oyuncuları satmıştık.

Galatasaray Alex Moreno için resmi transfer teklifi yaptı mı? Kulüp yöneticisi açıkladı!

Kulübüme iyi bir teklif gelmesi halinde 'nun da satışını düşünebiliriz. Eğer ona ciddi bir talip çıkarsa, masaya otururuz ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda en iyi kararı alırız. Şu an için Alex Moreno hakkında iyi bir teklif aldık diyemeyiz."

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