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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sıradaki imza !

Galatasaray'da, teknik direktör kağıt üstünde görevden ayrılsa da yaptığı planlama hayata geçiriliyor. ve ile sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, ve ile de nikah tazeleyecek. Öte yandan Cimbom'da, ve ile ön protokol imzalandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sıradaki imza Emre Akbaba!

'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi. Sabah'ın haberine göre; Muslera ve 'dan sonra ve 'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, ve 'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı.

Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, , , ve 'ın yanı sıra , , Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

2018- 19 sezonu başında 4 milyon Euro'ya alınan Emre Akbaba, her sezon için 1 milyon 750 bin Euro kazandı.

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