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Son dakika spor haberi: 'da dikkat çeken ayrıntı! haala...

Son dakika spor haberi... ile olan sözleşmesi 1 Haziran itibarıyla sona eren tecrübeli çalıştırıcı ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı yeni gelecek başkanının kararı sonrası belli olacak. Sarı-kırmızılılarda Terim belirsizliği haala sürerken, sosyal medyada dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 17:17
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dikkat çeken ayrıntı! Fatih Terim haala...

Geçtiğimiz sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu averajla kaçıran 'da tecrübeli çalıştırıcı 'in sözleşmesi 1 Haziran itibarıyla sona ermiş, mevcut başkan eski hocası ile alakalı çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Cengiz, Fatih Terim'e yönelik yaptığı açıklamada "Ben olduğum sürece sözleşme uzatmayacağım çünkü ben onun düşmanıymışım. Özür dilerse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp 12-19 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda yeni başkanını seçerken, Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı da yeni başkanın kararına göre şekillenecek.

Galatasaray'da tüm bu belirsizlikler sürerken, sosyal medyada dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesi 'galatasaray.org'da Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülüyor.

Öte yandan tecrübeli hocanın yardımcıları ve istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında görülen o teknik kadro bölümü...

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