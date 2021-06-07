Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dikkat çeken ayrıntı! Fatih Terim haala...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in sözleşmesi 1 Haziran itibarıyla sona ermiş, mevcut başkan Mustafa Cengiz eski hocası ile alakalı çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Cengiz, Fatih Terim'e yönelik yaptığı açıklamada "Ben olduğum sürece sözleşme uzatmayacağım çünkü ben onun düşmanıymışım. Özür dilerse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp 12-19 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda yeni başkanını seçerken, Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı da yeni başkanın kararına göre şekillenecek.

Galatasaray'da tüm bu belirsizlikler sürerken, sosyal medyada dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesi 'galatasaray.org'da Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülüyor.

Öte yandan tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında görülen o teknik kadro bölümü...