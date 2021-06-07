Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

Son dakika transfer haberleri | 'da heyecanı!

Son dakika transfer haberleri... ’ın genç yıldızı , ’nın basın toplantısında sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Mejbri, “Seçeneklerden birisi de Galatasaray” derken hocalarıyla birlikte karar vereceğini de ifade etti. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin ayrıntıları... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:11
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte 'ın orta sahası tam anlamıyla boşaldı. Belhanda ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona erdi. Bu noktada arayışlar devam ederken sarı-kırmızılı kulübü ilgilendiren ilginç bir iddia Tunus'tan geldi. Paris doğumlu olan Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen 'na seçen , Sebastian Tounekti, Omar Rekik ve Adem Ben Lamin'le birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

İNGİLİZLER'DEN YANIT BEKLENİYOR

U23 takımında forma giyen Mejbri, "Seçeneklerden birisi de . Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız, "Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim" dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yanıt beklediği öğrenildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

Geçen sezon Gedson'u Benfica'dan kiralayan , bu kez 18'lik 'yi kadrosuna katmak istiyor. Tunuslu futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Hannibal Mejbri, on numara ve merkez orta saha olarak forma giyebiliyor. Solskjaer, futbolcunun gelişimine büyük önem veriyor. Norveçli hocanın, genç oyuncunun, tecrübe kazanması için Galatasaray'a gitmesine izin verebileceği belirtiliyor.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

10 MİLYON EURO VERDİ

, daha 16 yaşındayken 10 milyon Euro ödedi ve Hannibal'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İngilizler, genç futbolcunun gelecek yıllara damga vurmasını bekliyor.

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