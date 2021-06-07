Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Hannibal Mejbri heyecanı!

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın orta sahası tam anlamıyla boşaldı. Belhanda ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona erdi. Bu noktada arayışlar devam ederken sarı-kırmızılı kulübü ilgilendiren ilginç bir iddia Tunus'tan geldi. Paris doğumlu olan Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen Tunus Milli Takımı'na seçen Hannibal Mejbri, Sebastian Tounekti, Omar Rekik ve Adem Ben Lamin'le birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

İNGİLİZLER'DEN YANIT BEKLENİYOR Manchester United U23 takımında forma giyen Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız, "Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim" dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yanıt beklediği öğrenildi.