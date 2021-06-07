Galatasaray'a gençlik aşısı! Eren Dinkçi

Manchester United’ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen’den Eren Dinkçi’yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder’in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı’na çağrılmıştı.
Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.