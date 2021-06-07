Haberler Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı! Eren Dinkçi

Galatasaray'a gençlik aşısı! Eren Dinkçi

’ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Bremen’den Eren Dinkçi’yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder’in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı’na çağrılmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a gençlik aşısı! Eren Dinkçi
'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.
SON DAKİKA