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Son dakika transfer haberleri: 'dan hamlesi!

Transfer operasyonunu sürdüren 'da gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriliyor. Uzun süredir kaleyi koruyan 'nın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Aslan, 'un 19 yaşındaki kalecisi 'ın peşine düştü. Bal-Kes'in sportif direktörü transfer açıklamasında bulundu ve Galatasaray iddialarına cevap verdi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 18:59
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

Kaleci mevkisine genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapmayı amaçlayan Süper Lig devi aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

Sportif Direktörü Eren Tartar, "Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki , 28 Ağustos 2001 tarihinde Bursa'da doğdu. Futbola altyapısında başlayan Kır, U19 takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında A Takım'a yükseldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. 'ın ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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