Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

Balıkesirspor Sportif Direktörü Eren Tartar, "Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer Galatasaray adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. Yiğithan Kır için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.