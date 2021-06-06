Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Yiğit Kır hamlesi!

Kaleci mevkisine genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapmayı amaçlayan Süper Lig devi Galatasaray aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi Yiğithan Kır için harekete geçti.
Kaleci mevkisine genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapmayı amaçlayan Süper Lig devi Galatasaray aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi Yiğithan Kır için harekete geçti.
Balıkesirspor Sportif Direktörü Eren Tartar, "Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer Galatasaray adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. Yiğithan Kır için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.
YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki Yiğithan Kır, 28 Ağustos 2001 tarihinde Bursa'da doğdu. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Kır, U19 takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında A Takım'a yükseldi.