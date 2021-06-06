Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı! Mbaye Diagne...

Son dakika transfer haberleri: 'a cevabı! ...

'da gösterdiği performansla dikkat çeken , başarılı grafiğini kadrosuna seçilerek taçlandırdı. Bonservisi 'in yeni ekibi 'da bulunan genç hücum oyuncusu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kadroda tutmak istediği Halil Dervişoğlu'na 'den başka kulüplerin yanı sıra 'dan da taliplerin olduğu belirtiliyor. Transferde elini çabuk tutmak isteyen , 21 yaşındaki forvete karşılık Brentford'a 'yi önermişti. İngiliz ekibinden Galatasaray'a transfer cevabı geldi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 18:01
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı! Mbaye Diagne...

Kiralık olarak geldiği 'da gösterdiği performansla beğeni toplayan , transferin gözdesi konumunda bulunuyor. 21 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran , yıldız futbolcuyu kolay bırakmak istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı! Mbaye Diagne...

73 yıl aradan sonra Premier Lig'de boy gösterecek kırmızı-siyahlılar, yükselen form grafiğiyle 'ın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulan 'dan iyi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı! Mbaye Diagne...

MBAYE DIAGNE TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Türkiye'den başka talipleri de olan 'nun EURO 2020'de forma giyip, başarılı bir performans sergilemesi halinde fiyatın daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. beIN Sports'un haberine göre; Halil'i kadrosunda tutmak isteyen 'ın 'a 'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı! Mbaye Diagne...

BRENTFORD'UN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Sarı Kırmızılıların yeniden kiralama formülünü devreye sokmayı düşündüğü ancak 'un yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmadığı belirtiliyor. Brentford'un Halil için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.

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