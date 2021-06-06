Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.
Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.
Ağustos 2019'da Vallecano'dan Betis'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan Moreno, 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.
BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
Moreno'nun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine Vilafranca'da başlayan Moreno, 2011'de Barcelona altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Llagostera, Mallorca, Vallecano ve Elche formaları giyen Moreno, 2016'da geri döndüğü Vallecano'dan Betis'e transfer oldu.