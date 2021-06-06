Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.





Ağustos 2019'da Vallecano'dan Betis'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan Moreno, 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.



