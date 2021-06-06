Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberleri: 'da! İşte sözleşme detayları

sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki ile el sıkışan , kulübünü de satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ikna etti. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı İspanyol sol bekin hafta içi gelmesi bekleniyor. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran , sol bek arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki 'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.

Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Ağustos 2019'da Vallecano'dan Betis'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan Moreno, 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.

Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
Moreno'nun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine Vilafranca'da başlayan Moreno, 2011'de Barcelona altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Llagostera, Mallorca, Vallecano ve Elche formaları giyen Moreno, 2016'da geri döndüğü Vallecano'dan Betis'e transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Geçen sezona fırtına gibi giren ve ilk 13 maçta forma giyen Moreno, yaşadığı sakatlık ve koronavirüs hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kaldı. Toplamda 25 maça çıkarken 2 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Alex Moreno Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

MAAŞI 1.2 MİLYON
Cimbom'un Betis'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Moreno da 1.2 milyon euro kazanacak. Futbolcunun satın alma opsiyonu için belirlenen fiyat ise 4 ila 5 milyon euro civarında.

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