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Son dakika transfer haberi: 'ın bonservisini çok bulduğu 'e önerildi!

Son dakika transfer haberleri... 'i 2. sırada bitiren Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda, başkanlık seçimi yaklaşırken teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 'nun Galatasaray'a ocak ayında kiralık gönderdiği Henry ise sürpriz bir şekilde elden kaçabilir. Nijeryalı futbolcu İskoç ekibi 'e önerildi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 09:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

Sezonu ikincilikle noktalayan , Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Yeni sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılarda çözülmeyi bekleyen birçok kriz var.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamıştı. Antrenör konusunda belirsizlik sürerken transfer çalışmaları yönetim tarafından yürütülüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

'da durumu en çok merak edilen isimlerin başında Henry geliyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında 'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun bonservisi 4.3 milyon euro olarak belirlenmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

Sarı-kırmızılıların bu bonservis bedelini fazla bulması nedeniyle tıkanan görüşmeler sonrası genç kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir haber çıktı. İskoç ekibi taraftarları, 'nun kadroya dahil edilmesi konusunda kulüp yönetimine baskı yapıyor. Bu konu taraftar sitelerinde de sıkça dile getiriliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu kariyerinde Everton, Anderlecht, ve gibi kulüplerde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 3 kez kiralanan Nijeryalı futbolcu, çıktığı toplam 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist yaptı.

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