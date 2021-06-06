Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın bonservisini çok bulduğu Onyekuru Celtic'e önerildi!

Sezonu ikincilikle noktalayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Yeni sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılarda çözülmeyi bekleyen birçok kriz var.
Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamıştı. Antrenör konusunda belirsizlik sürerken transfer çalışmaları yönetim tarafından yürütülüyor.
Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun bonservisi 4.3 milyon euro olarak belirlenmişti.