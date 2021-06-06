Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, sözleşmesi bitecek 2 oyuncu ile anlaştı.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında sarı kırmızılıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Mehmet Özcan'ın açıklamaları:
Galatasaray, Ömer Bayram ile yeni sözleşme için anlaştı. Kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sözleşme imzalanacak diğer isim ise; Emre Akbaba.