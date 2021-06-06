Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 2 isimle anlaştı! İmza... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu 'a kaptırarak ligi 2. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , 2 isimle anlaştı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 09:58
Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , sözleşmesi bitecek 2 oyuncu ile anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında sarı kırmızılıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Özcan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

, Ömer Bayram ile yeni sözleşme için anlaştı. Kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 2 isimle anlaştı! İmza... (GS spor haberi)

Sözleşme imzalanacak diğer isim ise; Emre Akbaba.

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