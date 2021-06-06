Haberler Galatasaray Işın Çelebi çekildi

çekildi

başkan adaylarından , seçimde yarışmayacağını açıkladı. Çelebi, "Tarih sayfasında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışın içinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu 'renk' seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için 'karanlık' rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Işın Çelebi çekildi

başkan adaylarından , seçimde yarışmayacağını açıkladı. Çelebi, "Tarih sayfasında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışın içinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu 'renk' seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için 'karanlık' rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.

5 ADAY KALDI
Galatasaray'da Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesinin ardından başkanlık için 5 isim kaldı. , , , ve 12-19 Haziran'da yapılacak seçimde yarışacak.

ÜYELERLE BULUŞTU
Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, tesislerinde 200 kulüp üyesiyle buluştu. Öztürk, "Galatasaray'ımızı benzersiz ve eşsiz kılan böyle değerli bir aileye sahip olmamızdır" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün kongresi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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