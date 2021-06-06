Işın Çelebi çekildi

Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, seçimde yarışmayacağını açıkladı. Çelebi, "Tarih sayfasında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışın içinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu 'renk' seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için 'karanlık' rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.



5 ADAY KALDI

Galatasaray'da Işın Çelebi'nin adaylıktan çekilmesinin ardından başkanlık için 5 isim kaldı. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan 12-19 Haziran'da yapılacak seçimde yarışacak.



ÜYELERLE BULUŞTU

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, Kalamış tesislerinde 200 kulüp üyesiyle buluştu. Öztürk, "Galatasaray'ımızı benzersiz ve eşsiz kılan böyle değerli bir aileye sahip olmamızdır" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün kongresi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.