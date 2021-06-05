Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferi için piyango gibi gelişme! 10 milyon...

Galatasaray'ın bu sezonki öne çıkan isimlerinden olan ve Şenol Güneş tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.



Galatasaray ve milli takımda oynadığı futbolla çıkışını sürdüren 22 yaşındaki genç yıldıza, ismi öğrenilemeyen ünlü bir Fransız takımının talip olduğu ve bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif verildiği ifade edildi. Bu teklif Galatasaray yönetimini heyecanlandırırken 19 Haziran'daki seçim öncesi nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor.



10 AYDA DEĞERİ 17 KAT ARTTI

Sezon başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 Eylül 2020'de Galatasaray'a gelen ve o gün 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcu, 10 ayda değerini 3.5 milyon euro'ya yükseltmeyi başardı. Geçen sezon Terim'in gözdeleri arasında yer alan Kerem, ilk sezonunda 27 maça çıkarken takıma 6 gol, 3 asistlik katkı yapmayı başardı. Genç futbolcu, hızı ve top tekniğiyle herkesin beğenisini topladı.