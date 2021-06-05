Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

"NASIL OLUR DA 6 MİLYON DOLARA SATARIZ"



Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Milliyet'in derlediği habere göre; Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.