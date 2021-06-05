Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede adından söz ettirdi.
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede adından söz ettirdi.
YARIM SEZONDA DAMGA VURDU
23 yaşındaki Mısırlı golcü, gösterdiği müthiş performansla yarım sezonda Süper Lig'e damga vurdu.
MALİYETİ 6 MİLYON DOLAR
Galatasaray'da 17 maçta forma giyen Mostafa Mohamed 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan golcü futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 6 milyon dolar oldu.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama bedeli olarak Zamalek'e 2 milyon dolar verdi. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak isterse Mısır kulübüne 4 milyon dolar daha ödemek zorunda.
ZAMALEK'TEN MOSTAFA MOHAMED İTİRAFI
Galatasaray'da attığı goller ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen isimler arasında yer alan Mostafa Mohamed için Zamalek kulübün eski yöneticisinden büyük itiraf geldi.
GALATASARAY'A GELEN DEV TEKLİFİ DUYURDU
Zamalek kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti. Anwar, Al-Youm Stadyumu adlı programda Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'a gelen dev transfer teklifini de ilk kez açıkladı.
"KAYBEDEN KULÜP ZAMALEK OLDU"
Hamada Anwar, "Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray Kulübü'ne satma sürecinde hata yaptı. Zamalek kulübü bu transferde kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı.
"NASIL OLUR DA 6 MİLYON DOLARA SATARIZ"
Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Milliyet'in derlediği habere göre; Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.
"GALATASARAY BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİ"
Anwar, "Zamalek Mostafa Mohamed'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden Galatasaray ise büyük kazanımlar elde etti." sözlerini kullandı.
MARSILYA VE ST. ETIENNE İDDİASI
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenen Mostafa Mohamed için Fransa'dan Marsilya ve St. Etienne kulüplerinin Galatasaray'a resmi transfer teklifi ileteceği iddia edilmişti. Özellikle St. Ettienne'in Zamalek ile anlaşamadığı ve Mostafa Mohamed'i Galatasaray'dan transfer edeceği öne sürülmüştü.
GALATASARAY'DAN ALACAKLAR
Mısır basınında yer alan haberlere göre; St Etienne kulübü Mostafa Mohamed'i hala kadrosuna katmak istiyor ve Zamalek üzerinden almayı başaramadığı futbolcuyu bu kez Galatasaray üzerinden almaya çalışacağı iddia edildi.
GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİLER
Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor için Cim Bom'un bu opsiyonu kullanmasını bekleyen Fransızların ardından Galatasaray ile temasa geçerek futbolcuyu kadrosuna katma planları yaptıkları belirtiliyor.
GALATASARAY YÜKSEK GELİR ELDE EDEBİLİR
Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için satın alma opsiyonunu önümüzdeki dönemde ödeyeceği ve ardından Fransız ekibinin girişimine de olumlu yanıt vermesi durumunda, Zamalek'e ödediğinden daha yüksek bir ücrete futbolcuyu St Etienne'e verme fırsatı yakalayacağına işaret ediliyor.
17 MAÇTA 9 GOL ATTI
Mostafa Galatasaray'da 16 lig maçında forma giyerken bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giyen Mısırlı golcü 1 gol kaydetmişti.