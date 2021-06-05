Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a gelen dev teklifi duyurdular! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların devre arasında kulübü 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı , gösterdiği performansla beğeni büyük topladı. Zamalek kulübünden ise aylar sonra çarpıcı bir itiraf geldi. Kulübün eski yönetisi itirafı açıklarken Galatasaray'a için gelen dev transfer teklifini de duyurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 11:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

'ın devre arasında 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı , Sarı Kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede adından söz ettirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

YARIM SEZONDA DAMGA VURDU

23 yaşındaki Mısırlı golcü, gösterdiği müthiş performansla yarım sezonda Süper Lig'e damga vurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

MALİYETİ 6 MİLYON DOLAR

'da 17 maçta forma giyen 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan golcü futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 6 milyon dolar oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama bedeli olarak 'e 2 milyon dolar verdi. , 'in bonservisini almak isterse kulübüne 4 milyon dolar daha ödemek zorunda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

ZAMALEK'TEN MOSTAFA MOHAMED İTİRAFI

'da attığı goller ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen isimler arasında yer alan için kulübün eski yöneticisinden büyük itiraf geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

GALATASARAY'A GELEN DEV TEKLİFİ DUYURDU

kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, 'i 'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti. Anwar, Al-Youm Stadyumu adlı programda Mostafa 'in Galatasaray'a transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'a gelen dev transfer teklifini de ilk kez açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

"KAYBEDEN KULÜP ZAMALEK OLDU"

Hamada Anwar, ", 'i Kulübü'ne satma sürecinde hata yaptı. Zamalek kulübü bu transferde kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

"NASIL OLUR DA 6 MİLYON DOLARA SATARIZ"

'i 'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Milliyet'in derlediği habere göre; Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

"GALATASARAY BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

Anwar, " 'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden ise büyük kazanımlar elde etti." sözlerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

MARSILYA VE ST. ETIENNE İDDİASI

'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenen için Fransa'dan Marsilya ve St. Etienne kulüplerinin Galatasaray'a resmi transfer teklifi ileteceği iddia edilmişti. Özellikle St. Ettienne'in ile anlaşamadığı ve Mostafa 'i Galatasaray'dan transfer edeceği öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

GALATASARAY'DAN ALACAKLAR

basınında yer alan haberlere göre; St Etienne kulübü 'i hala kadrosuna katmak istiyor ve üzerinden almayı başaramadığı futbolcuyu bu kez üzerinden almaya çalışacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİLER

Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonuyla 'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor için Cim Bom'un bu opsiyonu kullanmasını bekleyen Fransızların ardından ile temasa geçerek futbolcuyu kadrosuna katma planları yaptıkları belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

GALATASARAY YÜKSEK GELİR ELDE EDEBİLİR

'ın için satın alma opsiyonunu önümüzdeki dönemde ödeyeceği ve ardından Fransız ekibinin girişimine de olumlu yanıt vermesi durumunda, 'e ödediğinden daha yüksek bir ücrete futbolcuyu St Etienne'e verme fırsatı yakalayacağına işaret ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gelen dev teklifi duyurdular! Mostafa Mohamed... (GS spor haberi)

17 MAÇTA 9 GOL ATTI

Mostafa 'da 16 lig maçında forma giyerken bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giyen Mısırlı golcü 1 gol kaydetmişti.

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