Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Paçasına tutunmuşlar..."

HOCAYA GÖRE SEÇİLMEZ
"Hangi teknik direktörle çalışacaksa, ona göre başkan seçilecek gibi bir hava oluştu. Birtakım arkadaşlarımın yaptığını doğru bulmuyorum" diyen Şardan sözlerine şöyle devam etti: Fatih Terim'in paçasına tutunup, başkanlığa gitmeye çalışıyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Fatih Terim gerçek başkan olur. Hayatımda, beni ondan daha çok sevindiren olmadı. Ancak Fatih Terim ile ilgili bir kararım şu an yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım.
BASKILARDAN DOLAYI ADAYIM
Galatasaray'a borcu olduğunu düşündüğü için aday olduğunu kaydeden Yiğit Şardan, "Bu iş zor bir iş. Galatasaray'a karşı borcumuz var. Galatasaray'ın bir yere getirdiği insanların, Galatasaray'a borcu var. 11 yaşında liseye girdim. 7 yıl G.Saray'da spor yaptım. Takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim" diye konuştu. Adaylığıyla ilgili ise, "Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes 'Ağabey senin kurduğun ekip gelmeli' dedi. Biz de göreve soyunduk."
MİLYONLARCA IŞIK YILI UZAKTAYIM!
Yiğit Şardan, özellikle 'Fatih Terim' kararıyla genel kurul üyelerini nasıl etkileyecek bilinmez ama taraftarlardan genel olarak geçer not alamadı. Başkanlık için herhangi bir hazırlığı olmamakla eleştirilen Şardan'a, "Eve gidince yayının tekrarını izlesin; o bile kendine oy vermez" yorumu geldi. Sosyal medyada öne çıkan bazı mesajlardan bazıları şöyle:
* Seçimde Yiğit Şardan'a kim oy atarsa o an itibariyle kendi Galatasaraylılığının yerini vebal almakla değiştiğini bilsin. @vamospopescu * Listesini tanımıyor. Projeleri yok, yeni sezon planlanması yok, vaatleri yok. @championbatu * Fatih Terim düşmanı herkes bizim düşmanımızdır. @SalihMKA * Yiğit Şardan bir antrenörün gölgesine sığınmadan başkan olmaya çalışıyor. Galatasaraylılık duruşu da bunu gerektirir. @ZekiArass * Yiğit Şardan umarım başkan seçilmez! @GSD1905
* Programı izledikten sonra Yiğit Şardan'a milyonlarca ışık yılı uzaklaştım. @essssma * Eve gidince yayının tekrarını izlesin; o bile kendine oy vermez. @HseyinKaragiyi2