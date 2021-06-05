Birleşmek fayda etmez

Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, "Galatasaray'a çok iyi hizmetler vereceğimize inanarak yola çıktık" dedi. "Seçildikten sonra ilk olarak Fatih Terim ile masaya oturacaklarını belirten Özdemir, kulübe kalıcı, gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirtirken birleşmeyle alakalı, "Galatasaray'a fayda getireceğine inanmıyorum" ifadesini kullandı.



PARA KONUŞMAK YANLIŞ

İbrahim Özdemir kulübün mali durumuyla ilgili ise, "Ben Galatasaray'a şu kadar para getiriyorum, bu kadar para getiriyorum diye parasal manada bahis bence yanlış bir şey. Biz bu yola girdiğimize göre bunların hepsini hallederek, halletmeyi göze alarak geldik demektir" dedi.