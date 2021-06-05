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Adayların çoğu işsiz güçsüz!

Adaylara yönelik bir büyük itham da 'den geldi. "Her şey belirsiz. Mali kongreler olmamış. Rakamlar ortada yok. Bence seçim için sağlıklı ortam yok" diyen Çelebi, buna rağmen aday bolluğu yaşandığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Adayların çoğu işsiz güçsüz!

Adaylara yönelik bir büyük itham da 'den geldi. "Her şey belirsiz. Mali kongreler olmamış. Rakamlar ortada yok. Bence seçim için sağlıklı ortam yok" diyen Çelebi, buna rağmen aday bolluğu yaşandığını söyledi. 'da 'a konuşan Çelebi, "Tam 6 aday var! Kulüp tarihinde böyle aday enflasyonu olmadı" dedi.

kartvizitine sahip olmak için ölümüne bir mücadele verildiğini belirterek şöyle konuştu: Adayların bir kısmına bakın; çoğunluğun işi yok. İşsiz güçsüz, iflas etmiş. Galatasaray'ı problemlerini çözmenin anahtarı görüyorlar. 'Son 6 ayda nerede çalışmışlar' diye sorun. Cevabını bulursunuz. Benim söylemem çok ayıp olur.

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