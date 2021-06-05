Adayların çoğu işsiz güçsüz!

Adaylara yönelik bir büyük itham da Işın Çelebi'den geldi. "Her şey belirsiz. Mali kongreler olmamış. Rakamlar ortada yok. Bence seçim için sağlıklı ortam yok" diyen Çelebi, buna rağmen aday bolluğu yaşandığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Çelebi, "Tam 6 aday var! Kulüp tarihinde böyle aday enflasyonu olmadı" dedi.



Galatasaray kartvizitine sahip olmak için ölümüne bir mücadele verildiğini belirterek şöyle konuştu: Adayların bir kısmına bakın; çoğunluğun işi yok. İşsiz güçsüz, iflas etmiş. Galatasaray'ı problemlerini çözmenin anahtarı görüyorlar. 'Son 6 ayda nerede çalışmışlar' diye sorun. Cevabını bulursunuz. Benim söylemem çok ayıp olur.