Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: 'den ayrılacağı konuşulan 'den flaş hamle! ...

Geçtiğimiz sezon başında ’ye geri dönen ’le disiplinsiz hareketleri nedeniyle yeniden yolların ayrılacağı öne sürülüyor. İddialara göre kendisine takım arayan tecrübeli futbolcu, ’le temasa geçti ve “’a gelebilirim” dedi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen olduğu öne sürülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ
Takvim'in haberine göre, ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve 'le temas sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"
32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan 'le telefonda görüştüğü ve "'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz 'a gelebilirim" dediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Caner sezon başında da Sarı-kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

CANER GİDERSE FILIP NOVAK KALACAK
'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu 'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

SON DAKİKA