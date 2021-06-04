Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'den flaş hamle! Galatasaray...

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.





AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Takvim'in haberine göre, ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.