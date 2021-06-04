HaberlerGalatasaraySon dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama için transfer iddiası! Görüşmeler başlıyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama için transfer iddiası! Görüşmeler başlıyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Christian Luyindama için önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Spartak Moskova, yakında zamanda Galatasaray'ın kapısını Kongo'lu stoper için çalacak. | GS haberleri
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama ile Rusya temsilcisi Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Rus ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.
2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında kiralanan Luyindama, ardından 5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.