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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama için transfer iddiası! Görüşmeler başlıyor

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü için önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre , yakında zamanda Galatasaray'ın kapısını Kongo'lu stoper için çalacak. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Luyindama için transfer iddiası! Görüşmeler başlıyor
'ın Kongolu stoperi ile Rusya temsilcisi yakından ilgileniyor. Rus ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında kiralanan Luyindama, ardından 5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.

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