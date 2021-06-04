Son dakika transfer haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu...

Galatasaray'ın 19 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı Metin Öztürk, iddialı bir açıklama yaptı. Öztürk, "10 numara transferi yapacak mısınız" sorusu üzerine, "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. O tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.



"Bu 10 numara Türk; onu söyleyeyim" ifadesinin ardından Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin, daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi. Öztürk, "Biz hocamıza karışmayız. Ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz" sözleri Hakan beklentilerini daha da yükseltti.