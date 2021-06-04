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Son dakika transfer haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! ...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların başkan adaylarından , "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz." demişti. Aktarılan bilgilere göre Öztürk'ün, başkan olması halinde 'nu Galatasaray'a transfer edeceği ve prensipte anlaştığı ifade edildi. İşte detaylar... | GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 07:02
Son dakika transfer haberi: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu...

Galatasaray'ın 19 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı , iddialı bir açıklama yaptı. Öztürk, "10 numara transferi yapacak mısınız" sorusu üzerine, "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. O tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.

"Bu 10 numara Türk; onu söyleyeyim" ifadesinin ardından Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin, daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren olduğu öğrenildi. Öztürk, "Biz hocamıza karışmayız. Ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz" sözleri Hakan beklentilerini daha da yükseltti.

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