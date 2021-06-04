Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Burak Elmas açıkladı! Galatasaray'a 100 milyon dolarlık dev gelir

Son dakika spor haberleri: açıkladı! 'a 100 milyon dolarlık dev gelir

başkan adayı , 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi sarı-kırmızılı camiaya büyük bir müjde verdi. Elmas, Türk Telekom Stadyumu'nun isim hakkı için uluslararası bir şirketle anlaşmaya vardığını açıkladı. Elmas, "Galatasaray tarihinin en büyük anlaşması için ön protokol imzaladık. 5+5 yıllık bir anlaşma ve forma sponsoru dahil 100 milyon doları geçecek" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:10
Son dakika spor haberleri: Burak Elmas açıkladı! Galatasaray'a 100 milyon dolarlık dev gelir

'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları vaatlerini bir bir açıklıyor. Seçimin iddialı adaylarından da dev bir sponsorluk anlaşmasının müjdesini verdi. Elmas, Galatasaray stadının isim hakkı için gerekli anlaşmayı yaptıklarını söyledi.

Stadyum için bir uluslararası bir şirketle görüştüklerini kaydeden Elmas, "Galatasaray tarihinin en büyük anlaşması için ön protokol imzaladık. 5+5 yıllık bir anlaşma ve forma sponsoru dahil 100 milyon doları geçecek" ifadesini kullandı.

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