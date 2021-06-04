Son dakika spor haberi: Kylian Mbappe'den Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya teşekkür!

Genç yaşına rağmen dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, kariyerine dair İngiliz dergisi Esquire'a geniş bir röportaj verdi. Paris Saint-Germain forması giyen Fransız futbolcu, profesyonelliğe geçtiği Monaco'da, kendisini en çok etkileyen ismin Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao olduğunu söyledi.

Tecrübeli isimle o dönem takım arkadaşı olan Mbappe, Kolombiyalı yıldıza minnet duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

Falcao bir yıldız ama aynı zamanda bildiklerini de aktarmak istiyor. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmayı arzuluyor fakat bana da kendimi ifade edebileceğim bir alan bıraktı. Kale önünde, oyunda oldukça sakin ve soğukkanlı birisi. Bunu bana da aşıladı. Çünkü ben çok genç ve heyecanlıydım, her şeyin saatte iki bine çıkmasını istiyordum.