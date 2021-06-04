Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

Son dakika spor haberi: 'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

Son dakika spor haberi... 'i 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan 'da yeni sezon için çalışmalar hummalı bir şekilde başladı. Öncelikli olarak yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılar bu konunun netlik kazanmasının ardından transfer çalışmalarına da hız verecek. 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası planlarında değişikliğe giden Galatasaray'da bu duruma 7 maddelik bir çözüm planı getirildi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

'nin yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, 'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. İşte detaylar:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

1) Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

2) EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

3) Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

4) 8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

5) Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

6) Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

7) Süper Lig'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak... (Sabah)

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