Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

TFF 'nin yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray 'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. İşte detaylar:

1) Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.