Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hesaplar değişti! İşte 7 maddede yabancı sınırı planı

TFF'nin yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. İşte detaylar:
1) Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.
2) EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.