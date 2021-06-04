Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Fatih Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde de bulundu.

CENGİZ: SINIRLAMA ERTELENSİN



Bu arada başkan Mustafa Cengiz, yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini belirtti. Cengiz, "En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Önceki gün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz" dedi.