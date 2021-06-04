Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da gelecek sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar'ın transfer etmek istediği 'un yıldız golcüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. temsilcisi Boupendza için istediği rakamı belirtirken, sarı kırmızılılar da teklifini yaptı. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:30
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

'ın Boupendza aşkı bitmiyor. Golcüleri Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 'da forma giyen Gabonlu futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

Yeni Asır'ın haberine göre; temsilcisi, Gabonlu golcü için 8 milyon Euro isterken, Cimbom 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

İstanbul ekibinin bu parayı, Mbaye Diagne'nin satışından elde edilecek gelirle ödemeyi düşündüğü ortaya çıktı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

Bu arada 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi, "2 futbolcu kalsın" raporu verdiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Fatih Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde de bulundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aaron Boupendza'da yeni gelişme! İşte istenen rakam ve yapılan teklif... (GS spor haberi)

CENGİZ: SINIRLAMA ERTELENSİN

Bu arada başkan Mustafa Cengiz, yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini belirtti. Cengiz, "En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Önceki gün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz" dedi.

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