Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

Son dakika haberi: 'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... ()

Son dakika spor haberi: 'da geçen sezon yıldız oyuncu ve Stat İşletme Direktörü H.Murat Ersoy'un kovulmasına neden olan stadın zemini değişiyor. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı stadın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. İşte o kareler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:23
Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

Şampiyonluk yolunda 'a geçen sezon büyük darbe vuran ve herkesin eleştirdiği stat zemini baştan sona değiştiriliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

G.Saray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

SEZONA YETİŞİYOR

yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H.Murat Ersoy'la yolları ayırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

İşte sezon içinde büyük krizlere neden olan zemine sezon biter bitmez kazmayı vuran yönetimi, çimleri ve alt yapıdaki eksikleri baştan sona düzeltmeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

Akşam'ın görüntülediği Türk Telekom Stadı'nın zemininin adeta bir tarlayı andırdığı gözlendi.

Son dakika Galatasaray haberi: Younes Belhanda'nın başını yakmıştı! İşte stadın son hali... (GS spor haberi)

Yönetim bu çalışmaların yeni sezona yetiştirilmesi için büyük bir titizlik gösteriyor.

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