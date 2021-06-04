Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

Birçok yabancı oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı nedeniyle geri adım attı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" demesine karşılık sarı-kırmızılı ekip, her ihtimale karşı frene bastı.
Alınan karara göre; yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. Cimbom, bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşma sağlandı.
5 MİLYON EURO ÇOK BULUNDU
Galatasaray'ın yerli oyuncu konusunda ilk sırasında Halil Dervişoğlu yer alıyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcünün, yeniden kiralaması ya da bonservisiyle alınması planlıyor.