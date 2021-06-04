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'da yerli transfer operasyonu başladı! ve 'dan sonra ...

'da son dakika transfer haberi... ve 'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, ’ın transferi için de ’yle temas kurdu. Brentford’dan ’nun yeniden kiralanması da gündemde. İşte sarı kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 08:49
Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

Birçok yabancı oyuncuyla görüşen , yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı nedeniyle geri adım attı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" demesine karşılık sarı-kırmızılı ekip, her ihtimale karşı frene bastı.

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

Alınan karara göre; yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. Cimbom, bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. 'den ayrılan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ile anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

5 MİLYON EURO ÇOK BULUNDU
'ın yerli oyuncu konusunda ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcünün, yeniden kiralaması ya da bonservisiyle alınması planlıyor.

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

Bu konuda, Halil'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Brentford ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca 'den 'ın transfer edilmesi için de girişimler başladı.

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

İzmir ekibinin yapılan ilk görüşmede başarılı futbolcuya '5 milyon euro' fiyat biçtiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların bu talebi çok yüksek bulduğu ve pazarlıkların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan , Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor. Kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 40 maçta, 9 gol, 13 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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