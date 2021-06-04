Galatasaray'da yerli transfer operasyonu başladı! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra Halil Akbunar...

Bu konuda, Halil'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Brentford ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca Göztepe'den Halil Akbunar'ın transfer edilmesi için de girişimler başladı.

İzmir ekibinin yapılan ilk görüşmede başarılı futbolcuya '5 milyon euro' fiyat biçtiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların bu talebi çok yüksek bulduğu ve pazarlıkların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.