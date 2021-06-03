Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, yıldız golcüyü transfer etmek istiyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Boupendza'nın transferinde sona yaklaştığını duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef, Hatayspor'un 'kral' golcüsü Aaron Boupendza'yı kadroya katmak.
6 başkan adayı da seçim kozu olarak bu transfer hamlesini yapmayı planlıyor. Boupendza, Fatih Terim'in listesinde yer alan bir forvet ve İstanbul'da yaşamak istiyor.
Bu transfer için bastıran Abdürrahim Albayrak'ın mutlu sona çok yaklaştığı belirtiliyor.