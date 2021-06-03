Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran , gelecek sezon çalışmalarına başladı... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu 2. olarak bitiren , golcü oyuncu 'nın transferinde mutlu sona yaklaştı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:58 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:59
Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , yıldız golcüyü transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın Boupendza'nın transferinde sona yaklaştığını duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da hedef, Hatayspor'un 'kral' golcüsü 'yı kadroya katmak.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

6 başkan adayı da seçim kozu olarak bu transfer hamlesini yapmayı planlıyor. Boupendza, Fatih Terim'in listesinde yer alan bir forvet ve İstanbul'da yaşamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Transferde mutlu son yakın! Boupendza ve Galatasaray... (GS spor haberi)

Bu transfer için bastıran Abdürrahim Albayrak'ın mutlu sona çok yaklaştığı belirtiliyor.

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