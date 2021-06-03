Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Takvim'de yer alan habere göre Marcao'nun kontratını 2 yıl daha uzatan Galatasaray, bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Öte yandan Luyindama'nın da Galatasaray'da kalmak istediği ifade edildi.