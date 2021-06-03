Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynayacak.
Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynayacak.
Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları başladı ancak başkanlık seçimi öncesi Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine bazı isimlerle ilgili kararlar henüz alınmadı.
Sarı-kırmızılılarda, Brezilyalı stoper Marcao ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni mukavele imzalanmıştı. Kulüpteki geleceği merak konusu olan bir diğer isim Luyindama'nın durumu da belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Marcao'nun kontratını 2 yıl daha uzatan Galatasaray, bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Öte yandan Luyindama'nın da Galatasaray'da kalmak istediği ifade edildi.