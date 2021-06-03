Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Son dakika transfer haberi: 'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da stoper 'nun sözleşmesinin uzatılmasının ardından bir başka defans oyuncusu Luyindama'nın da geleceği merak konusu olmuştu. İşte Kongolu futbolcuyla ilgili alınan son karar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:09
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda averajla ikinci sırada bitiren , gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları başladı ancak başkanlık seçimi öncesi Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine bazı isimlerle ilgili kararlar henüz alınmadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Sarı-kırmızılılarda, stoper ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni mukavele imzalanmıştı. Kulüpteki geleceği merak konusu olan bir diğer isim Luyindama'nın durumu da belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın durumu belli oldu! Karar...

Takvim'de yer alan habere göre 'nun kontratını 2 yıl daha uzatan , bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Öte yandan Luyindama'nın da Galatasaray'da kalmak istediği ifade edildi.

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