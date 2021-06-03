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Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den 'ye harcama limiti ve yabancı sınırı talebi!

Son dakika haberi... Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün FIBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile yaptığı işbirliği anlaşmasının lansmanında flaş açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri ve yabancı futbolcu sınırıyla ilgili ile görüştüklerini belirten Cengiz, "Harcama limitlerinin düzeltilmesi ve yabancı sınırının 1 yıl ertelenmesi için TFF ile olarak görüşme halindeyiz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye harcama limiti ve yabancı sınırı talebi!

Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün FIBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile yaptığı işbirliği anlaşmasının lansmanında flaş açıklamalarda bulundu. toplantısında yer aldığı için lansmana online olarak katılan Cengiz, harcama limitleri ve yabancı futbolcu sınırıyla ilgili TFF'ye itirazda bulunduklarını söyledi.

İşte o sözler:

TFF'de çok önemli bir toplantıdayız. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında. En çok limit yine bizde 370 milyonla ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz. Yabancı sınırının 1 yıl ertelenmesi için de TFF ile olarak görüşme halindeyiz.

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