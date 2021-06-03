Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den kapsamlı rapor! O tarihte...

Son dakika spor haberi: 'den kapsamlı rapor! O tarihte...

'da kalması gerekenleri raporlayan deneyimli hoca , 20-21 Temmuz’daki Devler Ligi elemesi için 14 Haziran’da top başı talimatı da verdi. Terim giderse, halefine A’dan Z’ye takımı anlatacak dosyaları da hazırladı. İşte Terim'in kapsamlı raporu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den kapsamlı rapor! O tarihte...

Pazartesi günü 'la sözleşmesi sona eren teknik direktör , görevini bırakırken yönetime kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi. Sabah'ın haberine göre; ve 'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü 'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde bulundu.

AVRUPA'DA KAMP YOK
İmparator, başlayana kadarki kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı. Pandemi koşullarında 'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarıkırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Ancak Avrupa'da birkaç takımla hazırlık maçı oynanması konusunda temaslar kuruldu.


SEÇİM ERTESİ FLORYA'DA!
Durumunun netleşmesi için 19 Haziran'daki seçimi bekleyen Fatih Terim'in "Yeni seçilecek başkan ve yönetim 'gel' derse, hemen (20-21 Haziran) Florya'ya gidip takımla idmanlara başlarım" dediği öğrenildi. Terim, kendisi ile devam edilmemesi halinde de futbol takımı ile ilgili antrenmandan transfere kadar kapsamlı raporunu yeni gelecek hocaya teslim etmeye hazır.


MÜDERRISOĞLU TAKIMIN BAŞINDA
Fatih Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı için U-19 Takımı Koordinatörü teknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.

SON DAKİKA