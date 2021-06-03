Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten transfer sözleri! "Türkiye ayağa kalkacak"

Başkan adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde Fatih Terim'i göreve davet edeceklerini açıkladı. Tecrübeli hocanın tarafsız davrandığını ve bir Galatasaraylı duruşu sergilediğini belirten Öztürk, mevcut yönetim ve Yiğit Şardan ekibinden gelen 'özür dilemesindeki' yönündeki talibi de anlamsız bulduğunu söyledi.



"Fatih hocanın onlara karşı bir özür borçlu olduğunu düşünmüyorum" diyen Öztürk, "Çilek transferiniz olacak mı" sorusuna ise, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" yanıtını verdi.