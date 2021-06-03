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başkan adayı 'ten transfer sözleri! " ayağa kalkacak"

Başkan adayı , seçilmeleri halinde 'i göreve davet edeceklerini açıkladı. Öte yandan transferle ilgili konuşan Öztürk, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. 'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" yanıtını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten transfer sözleri! "Türkiye ayağa kalkacak"

Başkan adayı , seçilmeleri halinde 'i göreve davet edeceklerini açıkladı. Tecrübeli hocanın tarafsız davrandığını ve bir Galatasaraylı duruşu sergilediğini belirten Öztürk, mevcut yönetim ve ekibinden gelen 'özür dilemesindeki' yönündeki talibi de anlamsız bulduğunu söyledi.

" hocanın onlara karşı bir özür borçlu olduğunu düşünmüyorum" diyen Öztürk, "Çilek transferiniz olacak mı" sorusuna ise, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. 'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" yanıtını verdi.

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