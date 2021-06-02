Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Beşiktaş'a Diego Costa çalımı!

Son dakika transfer haberleri | 'dan 'a çalımı!

Falcao'yu göndermek isteyen 'a ilginç bir öneri geldi. ile yapılan görüşmede, sakatlıkları bıktıran Kolombiyalı futbolcuya kulüp bulunması istendi. Ünlü menajer, arayışa başlayacağını ifade ederken "Boşta olan 'yı ister misiniz?" diye de sordu. 'ın da gündeminde olan yıldız golcü için Galatasaray da olumlu bakıyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Beşiktaş'a Diego Costa çalımı!

, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen 'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. 'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan , Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri 'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin 'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Beşiktaş'a Diego Costa çalımı!

SEÇİM SONRASINDA GÖRÜŞECEKLER

"Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, 'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, 'la da anılan 'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti. , 1 Ocak'ta 'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da Şardan'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Beşiktaş'a Diego Costa çalımı!

BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

'ın ardından 'ın da gündemine giren , bu sezon devre arasında ile sözleşmesini feshetti ve şu an kulüpsüz durumda... da 7 maça çıktı, 2 gol atabildi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Beşiktaş'a Diego Costa çalımı!

TARAFTARA ARMAĞAN

Seçilmeleri halinde ile çalışmayı düşünmeyen ekibinin, takımda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Bekleneni veremeyen oyuncuların başta kalan Falcao anlaşılarak gönderilecek. Yerine de taraftarı coşturacak bir isim alınacak. Bunların başında da devi geliyor.

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