Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Gelecek sezon hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle erken başlayacak olması transfer çalışmalarına hız verdi.
Gelecek sezon hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle erken başlayacak olması transfer çalışmalarına hız verdi.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Romanya basınında yer alan haberde Cimbom'un Cicaldau, Morutan ve Stanciu için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde geçen yaz İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria'nın transfer listesinde olan Cicaldau için bu kez Galatasaray'ın devreye girdiği yazıldı. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun değeri 6 milyon Euro...
MORUTAN İÇİN GİRİŞİMLER ARTTI
Sarı-kırmızılıların gündeminde olan bir diğer isim Romanya ekibi FCSB'de forma giyen Morutan. Cimbom yıldız futbolcu için daha öne Giovanni Becali ile görüşme gerçekleştirmişti. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...
6 MİLYONLUK 10 NUMARA
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen son isim ise Nicolae Stanciu... Slavia Prag'da forma giyen ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro...