Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Gelecek sezon hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle erken başlayacak olması transfer çalışmalarına hız verdi.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Romanya basınında yer alan haberde Cimbom'un Cicaldau, Morutan ve Stanciu için devreye girdiği iddia edildi.