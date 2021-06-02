Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Son dakika transfer haberi: 'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve var

Son dakika transfer haberi: 'de son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalasa da averajla 'ın gerisinde kalan Galatasaray'da gündem 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi... Sarı-kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası ise kesilmiyor. basınında yer alan haberde 'un Cicaldau, Morutan ve için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Gelecek sezon hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle erken başlayacak olması transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. basınında yer alan haberde 'un Cicaldau, Morutan ve için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

Haberde geçen yaz İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria'nın transfer listesinde olan Cicaldau için bu kez 'ın devreye girdiği yazıldı. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun değeri 6 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

MORUTAN İÇİN GİRİŞİMLER ARTTI

Sarı-kırmızılıların gündeminde olan bir diğer isim ekibi FCSB'de forma giyen Morutan. yıldız futbolcu için daha öne Giovanni Becali ile görüşme gerçekleştirmişti. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın gündeminde Cicaldau, Morutan ve Stanciu var

6 MİLYONLUK 10 NUMARA

'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen son isim ise Nicolae ... Slavia Prag'da forma giyen ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro...

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