Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi takasta kullanmak istediği iddia edilmişti. Olympiakos'un Fortounis transferi için 8.5 milyon euro'ya kadar indiği ancak takas işine sıcak bakmadığı ve oyuncuyu isteyen başka kulüplerin de olduğu ifade edildi.