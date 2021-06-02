Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni antrenör konusundaki belirsizlik sürerken Mustafa Cengiz yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermiyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-kırmızılı takım, birçok mevkiye önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Bu arada orta saha transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın, 10 numara mevkisi için düşündüğü isimlerden birisi olan Fortounis için Olympiakos kulübünün takasa sıcak bakmadığı öğrenildi.