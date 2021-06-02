Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Son dakika transfer haberi: 'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine 'tan yanıt geldi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim öncesi hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, mevcut yönetim transfer çalışmalarını aksatmamak için uğraşıyor. Sarı-kırmızılı takım, forması giyen Fortounis'i gözüne kestirmişti. Galatasaray'ın yaptığı takas teklifine kulübünden yanıt geldi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:53
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni antrenör konusundaki belirsizlik sürerken Mustafa Cengiz yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-kırmızılı takım, birçok mevkiye önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Bu arada orta saha transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

'ın, 10 numara mevkisi için düşündüğü isimlerden birisi olan Fortounis için kulübünün takasa sıcak bakmadığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi takasta kullanmak istediği iddia edilmişti. 'un Fortounis transferi için 8.5 milyon euro'ya kadar indiği ancak takas işine sıcak bakmadığı ve oyuncuyu isteyen başka kulüplerin de olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fortounis için yaptığı takas teklifine Olympiakos'tan yanıt geldi!

Yunanistan Milli Takımı'nda direkt olarak forma giyen Fortounis, 'un bu sezonki şampiyonluğunda da önemli paya sahip olmuştu. futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fortounis, 2014 yılından bu yana Olympiakos'ta oynuyor.

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