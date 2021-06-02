Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Geçen hafta sonu Florya'ya giderek eşyalarını toplayan Fatih Terim'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre sarı-kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.