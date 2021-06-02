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Son dakika spor haberi: 'da sözleşmesi biten 'yı onlara emanet etti!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkan 'in yola devam etmeyeceğini açıkladığı 'in sözleşmesi sona ermişti. Geçtiğimiz hafta sonu 'ya gelerek eşyalarını toplayan deneyimli çalıştırıcı, takımı o isimlere emanet etti. İşte Galatasaray'daki o gelişmenin detayları... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Geçen hafta sonu 'ya giderek eşyalarını toplayan 'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre sarı-kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Takvim'de yer alan habere göre 'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Terim'in Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Deneyimli çalıştırıcının özelilkle Fernando Muslera, Marcao ve Ryan Donk gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere de, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi. Çalışmalara milli takımlardaki oyuncular katılmayacak.

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