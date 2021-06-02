Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan diğer adaylara canlı yayın çağrısı

Son dakika spor haberi: 'da başkan adayı 'ndan diğer adaylara canlı yayın çağrısı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yapılacak seçim öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan , diğer adaylar , , , ve 'e canlı yayına çıkma çağrısında bulundu. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:54 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:55
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan diğer adaylara canlı yayın çağrısı

'nde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan , diğer adaylara canlı yayında bir araya gelme davetinde bulundu.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından diğer adaylar , , , ve 'e yaptığı çağrıda, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. için en doğrusunu belirleyelim." ifadelerini kullandı.

Adaylardan Burak Elmas, Hamamcıoğlu'nun davetine olumlu yanıt verdi.


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