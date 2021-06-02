Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim Lille yolunda!

Galatasaray yönetiminin, tüm baskılara rağmen sözleşme yenilemek istemediği Fatih Terim, Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Şampiyon Lille'in tecrübeli bir teknik adam aradığı belirtilirken Favre'nin gelen teklifi reddettiği ancak Terim ve Thiago Motta'nın en güçlü aday olarak durmaya devam ettiği ifade edildi.

Lille Başkanı Olivier Letang'ın, boşta olan Fatih Terim'le bir görüşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirildi. Bununla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'dan Panathinaikos'la da anılıyor.