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Son dakika GS haberleri | 'dan ayrılan yolunda!

'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da, sözleşmesi sona eren teknik direktör takımdan ayrıldı. Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ve hocası ile yollarını ayıran 'in, Terim ile görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim Lille yolunda!

yönetiminin, tüm baskılara rağmen sözleşme yenilemek istemediği , 'da gündemdeki yerini koruyor. Şampiyon 'in tecrübeli bir teknik adam aradığı belirtilirken Favre'nin gelen teklifi reddettiği ancak Terim ve Thiago Motta'nın en güçlü aday olarak durmaya devam ettiği ifade edildi.

Lille Başkanı 'ın, boşta olan Fatih Terim'le bir görüşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirildi. Bununla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, 'dan 'la da anılıyor.

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