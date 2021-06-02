Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru cevabı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonu ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi.