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Son dakika haberi: 'dan 'ya cevabı

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu averaj ile 'a kaptıran 'da gündem başkanlık seçimi. 19 Haziran'da sarı-kırmızılılar sandık başına giderek yeni başkanını seçecek. Mevcut yönetim de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili flaş bir karara imza attı. Galatasaraylı yöneticiler ile ilgili kararını ekibi 'ya iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru cevabı

'de 2020-21 sezonu ikinci yarısında kiralık olarak 'a gelen 'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru cevabı

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de 'nun bonservisini almamaya karar verdi.

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru cevabı

Nijeryalı oyuncuya ve kulübü 'ya "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi. Henry Chukwuemeka bu sezon sarı kırmızılılarda 14 lig maçına çıkarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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