Galatasaray'da sol bek kalmadı

Sarı-kırmızılı takımda, kiralık oynayan Saracchi ile Emre Taşdemir ve Ömer Bayram’ın sözleşmeleri sona erdi. İhtiyaç halinde solda oynayan Linnes de ayrıldı. Yeni bir sol bek arayan ve Kolasinac’a yönelen Galatasaray’ın seçim sonrası da Ömer Bayram ile anlaşmasını yenilemesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda, kiralık oynayan Saracchi ile Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmeleri sona erdi. İhtiyaç halinde solda oynayan Linnes de ayrıldı. Yeni bir sol bek arayan ve Kolasinac'a yönelen Galatasaray'ın seçim sonrası da Ömer Bayram ile anlaşmasını yenilemesi bekleniyor.