Haberler Galatasaray Galatasaray'da sol bek kalmadı

'da sol bek kalmadı

Sarı-kırmızılı takımda, kiralık oynayan Saracchi ile ve ’ın sözleşmeleri sona erdi. İhtiyaç halinde solda oynayan de ayrıldı. Yeni bir sol bek arayan ve Kolasinac’a yönelen ’ın seçim sonrası da Ömer Bayram ile anlaşmasını yenilemesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da sol bek kalmadı
Sarı-kırmızılı takımda, kiralık oynayan Saracchi ile ve 'ın sözleşmeleri sona erdi. İhtiyaç halinde solda oynayan de ayrıldı. Yeni bir sol bek arayan ve Kolasinac'a yönelen 'ın seçim sonrası da Ömer Bayram ile anlaşmasını yenilemesi bekleniyor.
SON DAKİKA