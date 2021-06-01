Tribünlere oynamıyorum

Yiğit Şardan'ın aksine başkan adayı Burak Elmas kesinlikle Fatih Terim ile devam etmek istediğini ifade etti. Terim tercihinin bir taktik olmadığını ve samimi olduğunu belirten Elmas, "Fatih Terim ile çalışmak istememi 'tribünlere oynuyor' diye yorumlayanlar var. Ben Fatih Terim ile çalıştım ve Galatasaray o dönem zirve yaptı. Hayalim bunu tekrarlayıp daha da ileriye taşımak" dedi.



TAM YETKİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için 3 ön eleme oynayacağını hatırlatan Elmas, bu nedenle Mustafa Cengiz yönetimine 'Fatih Terim'e tam yetki' verilmesi çağrısı yaptığını söyledi.