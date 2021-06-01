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Tribünlere oynamıyorum

'ın aksine başkan adayı kesinlikle ile devam etmek istediğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Tribünlere oynamıyorum

'ın aksine başkan adayı kesinlikle ile devam etmek istediğini ifade etti. Terim tercihinin bir taktik olmadığını ve samimi olduğunu belirten Elmas, "Fatih Terim ile çalışmak istememi 'tribünlere oynuyor' diye yorumlayanlar var. Ben Fatih Terim ile çalıştım ve o dönem zirve yaptı. Hayalim bunu tekrarlayıp daha da ileriye taşımak" dedi.

TAM YETKİ
Galatasaray'ın için 3 ön eleme oynayacağını hatırlatan Elmas, bu nedenle yönetimine 'Fatih Terim'e tam yetki' verilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

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