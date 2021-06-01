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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı 'dan büyük isyan! "Oynamak istemiyorum"

'ın yıldız kalecisi , kampında flaş açıklamalarda bulundu. 'da düzenlenecek olan 'da pandemi nedeniyle oynamak istemediğini belirten 34 yaşındaki file bekçisi, ()'na da ateş püskürdü. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 09:35
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Fernando Muslera'dan büyük isyan! "Oynamak istemiyorum"

'da Muslera, kampında açıklamalarda bulundu. 'nın düzenlenmesine isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.

"FUTBOLCULAR BİRER PİYON!"
Önceliğinin sağlık olduğunu ve Copa America'da oynamak istemediğini belirten Muslera, "Futbolcular birer piyon. Nereye gitmemizi isterlerse oraya gidiyoruz. Biz futbolcular hep sahada olmak istiyoruz, ama önceliğimiz sağlık. Kişisel görüşüm Copa America'nın oynanmaması yönünde. Ama profesyonel oyuncular olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Copa America'nın ve 'de oynanması planlanıyordu.

Ancak (), Kolombiya'daki siyasi protestolar, Arjantin'de ise yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmiş ve turnuvanın 'da oynanmasına karar vermişti.

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