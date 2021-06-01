Haberler Galatasaray Galatasaray Saracchi'nin yerine Süper Lig'de transfer yapıyor! Albayrak devrede

'nin yerine 'de transfer yapıyor! Albayrak devrede

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sol bek pozisyonu için taze kan ararken, ve ile yola devam etmeme kararı aldı. Galatasaray 2. Başkanı 'ın bu transfer için bizzat devrede olduğu ifade edildi. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray Saracchi'nin yerine Süper Lig'de transfer yapıyor! Albayrak devrede

Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu. Kiralık anlaşması biten ve ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi. İkinci başkan 'ın kısa süre içinde 25 yaşındaki sol bek için Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.

MISIR HATTI
ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Karim Hafez, 'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA