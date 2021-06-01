Galatasaray Saracchi'nin yerine Süper Lig'de transfer yapıyor! Albayrak devrede

Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Karim Hafez sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu. Kiralık anlaşması biten Saracchi ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde 25 yaşındaki sol bek için Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.



MISIR HATTI

Mohamed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.



ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



